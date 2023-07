SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Lindt abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Lindt-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 77 900,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Lindt-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,013 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.07.2023 1 383,83 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 107 800,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 38,38 Prozent angewachsen.

Alle Lindt-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 24,77 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at