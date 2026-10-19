SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lindt von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Lindt-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 19.10.2016 wurde die Lindt-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Lindt-Aktie an diesem Tag bei 5 350,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,869 Lindt-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Lindt-Papiers auf 8 420,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 738,32 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +57,38 Prozent.

Der Börsenwert von Lindt belief sich jüngst auf 19,27 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at