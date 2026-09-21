Lindt Aktie

Lindt für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859568 / ISIN: CH0010570759

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Lohnendes Lindt-Investment? 21.09.2026 10:03:43

SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lindt von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in Lindt eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurde die Lindt-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Lindt-Papier bei 123 000,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Lindt-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,081 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 18.09.2026 auf 89 900,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 308,94 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 26,91 Prozent eingebüßt.

Lindt wurde jüngst mit einem Börsenwert von 20,60 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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