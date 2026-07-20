Lindt Aktie
WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767
|Langfristige Investition
|
20.07.2026 10:04:24
SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel hätte eine Lindt-Kapitalanlage von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Lindt-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 9 695,00 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Lindt-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,103 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 17.07.2026 auf 9 630,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 993,30 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 0,67 Prozent.
Lindt markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 21,90 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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