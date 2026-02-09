Lindt Aktie
WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767
|Lohnende Lindt-Anlage?
|
09.02.2026 10:04:28
SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lindt-Investment von vor 10 Jahren verdient
Die Lindt-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 5 465,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Lindt-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,830 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 21 408,97 CHF, da sich der Wert eines Lindt-Anteils am 06.02.2026 auf 11 700,00 CHF belief. Aus 10 000 CHF wurden somit 21 408,97 CHF, was einer positiven Performance von 114,09 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Lindt belief sich jüngst auf 26,97 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
