Lindt Aktie
WKN: 859568 / ISIN: CH0010570759
|Frühe Anlage
|
17.08.2026 10:04:12
SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lindt-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurde die Lindt-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Lindt-Papier an diesem Tag 68 000,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Lindt-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,001 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.08.2026 gerechnet (95 800,00 CHF), wäre das Investment nun 140,88 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 40,88 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Lindt eine Marktkapitalisierung von 21,92 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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