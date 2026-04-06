Lindt Aktie
WKN: 859568 / ISIN: CH0010570759
|Lukrative Lindt-Investition?
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06.04.2026 10:03:47
SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lindt-Investment von vor einem Jahr verloren
Lindt-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Lindt-Anteile 114 400,00 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Lindt-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,087 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Lindt-Papiers auf 112 800,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 860,14 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1,40 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Lindt bezifferte sich zuletzt auf 25,95 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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