Lindt Aktie
WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767
|Lindt-Investition
|
27.07.2026 10:04:12
SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lindt von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Lindt-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Lindt-Aktie an diesem Tag 5 715,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Lindt-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,750 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 24.07.2026 auf 9 230,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 150,48 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 61,50 Prozent.
Lindt erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 21,15 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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