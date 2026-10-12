Lindt Aktie
WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767
|Langfristige Performance
|
12.10.2026 10:03:45
SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lindt von vor 5 Jahren bedeutet
Vor 5 Jahren wurden Lindt-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 10 750,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,093 Lindt-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 09.10.2026 auf 7 850,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 730,23 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 26,98 Prozent.
Alle Lindt-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 18,02 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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