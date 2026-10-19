Lindt Aktie

Lindt für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859568 / ISIN: CH0010570759

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Performance unter der Lupe 19.10.2026 10:04:18

SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lindt von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Lindt-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Lindt-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 130 800,00 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,001 Lindt-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 66,44 CHF, da sich der Wert eines Lindt-Papiers am 16.10.2026 auf 86 900,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 33,56 Prozent verringert.

Lindt wurde jüngst mit einem Börsenwert von 19,88 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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