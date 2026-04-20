Lindt Aktie
WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767
|Lindt-Investition
|
20.04.2026 10:03:41
SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lindt-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Am 20.04.2023 wurde das Lindt-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 11 130,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Lindt-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,009 Lindt-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Lindt-Papiers auf 10 290,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 92,45 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 7,55 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Lindt eine Börsenbewertung in Höhe von 23,68 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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