Lindt Aktie
WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767
|Langfristige Anlage
|
13.07.2026 10:04:05
SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lindt-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurden Lindt-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Lindt-Papier an diesem Tag 10 760,00 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,009 Lindt-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.07.2026 85,97 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 9 250,00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 14,03 Prozent abgenommen.
Jüngst verzeichnete Lindt eine Marktkapitalisierung von 21,06 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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