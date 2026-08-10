SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lindt-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Lindt-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurde das Lindt-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Lindt-Anteile betrug an diesem Tag 10 580,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Lindt-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,095 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.08.2026 gerechnet (9 585,00 CHF), wäre das Investment nun 905,95 CHF wert. Damit wäre die Investition um 9,40 Prozent gesunken.

Lindt erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 21,95 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at