Lindt Aktie
WKN: 859568 / ISIN: CH0010570759
|Profitables Lindt-Investment?
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05.10.2026 10:03:43
SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lindt-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Lindt-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 109 900,00 CHF. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Lindt-Aktie investiert hat, hat nun 0,009 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Lindt-Papiers auf 79 000,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 718,84 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 28,12 Prozent vermindert.
Zuletzt ergab sich für Lindt eine Börsenbewertung in Höhe von 18,14 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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