SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lindt-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Lindt-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Lindt-Papier bei 12 190,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Lindt-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,082 Lindt-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Lindt-Aktie auf 8 715,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 714,93 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -28,51 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Lindt eine Börsenbewertung in Höhe von 19,97 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at