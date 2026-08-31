Lindt Aktie

Lindt für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767

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Profitabler Lindt-Einstieg? 31.08.2026 10:03:47

SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lindt-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Lindt-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Lindt-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Lindt-Papier bei 12 190,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Lindt-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,082 Lindt-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Lindt-Aktie auf 8 715,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 714,93 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -28,51 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Lindt eine Börsenbewertung in Höhe von 19,97 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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