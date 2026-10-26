Lindt Aktie

Lindt für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767

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Lindt-Anlage im Blick 26.10.2026 10:04:08

SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lindt-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Lindt-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Lindt-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Lindt-Papier 13 240,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Lindt-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,008 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Lindt-Papiers auf 8 400,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 63,44 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 36,56 Prozent.

Jüngst verzeichnete Lindt eine Marktkapitalisierung von 19,27 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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