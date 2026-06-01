SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lindt-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Lindt-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Lindt-Anteile bei 129 200,00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Lindt-Aktie investierten, hätten nun 0,008 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 29.05.2026 auf 95 500,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 739,16 CHF wert. Damit wäre die Investition um 26,08 Prozent gesunken.

Am Markt war Lindt jüngst 22,01 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at