Lindt Aktie

Lindt für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767

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Investmentbeispiel 05.10.2026 10:03:43

SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lindt von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Lindt-Aktie Anlegern gebracht.

Am 05.10.2023 wurde die Lindt-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Lindt-Papier an diesem Tag bei 9 940,00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,010 Lindt-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.10.2026 gerechnet (7 540,00 CHF), wäre die Investition nun 75,86 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 24,14 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Lindt belief sich zuletzt auf 17,31 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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