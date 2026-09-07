Lindt Aktie
WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767
|Investmentbeispiel
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07.09.2026 10:04:00
SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte eine Lindt-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Lindt-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen Lindt-Anteile an diesem Tag bei 10 470,00 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Lindt-Aktie investierten, hätten nun 0,955 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Lindt-Papiers auf 8 475,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 094,56 CHF wert. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 8 094,56 CHF entspricht einer negativen Performance von 19,05 Prozent.
Lindt markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 19,44 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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