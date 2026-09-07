SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte eine Lindt-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Lindt-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Lindt-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen Lindt-Anteile an diesem Tag bei 10 470,00 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Lindt-Aktie investierten, hätten nun 0,955 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Lindt-Papiers auf 8 475,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 094,56 CHF wert. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 8 094,56 CHF entspricht einer negativen Performance von 19,05 Prozent.

Lindt markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 19,44 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at