Lindt Aktie
WKN: 859568 / ISIN: CH0010570759
|Lindt-Investition
|
23.11.2026 10:03:36
SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel Verlust hätte eine Lindt-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden Lindt-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 108 000,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Lindt-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,093 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 20.11.2026 7 925,93 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 85 600,00 CHF belief. Mit einer Performance von -20,74 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Lindt belief sich zuletzt auf 19,62 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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