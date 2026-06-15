SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel wäre eine Investition in Lindt von vor 5 Jahren heute wert

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Lindt-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Lindt-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Lindt-Aktie an diesem Tag bei 94 100,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,001 Lindt-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 12.06.2026 100,21 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 94 300,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,21 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Lindt einen Börsenwert von 21,70 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at