Lindt Aktie
WKN: 859568 / ISIN: CH0010570759
|Lohnende Lindt-Investition?
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13.04.2026 10:03:42
SPI-Papier Lindt-Aktie: So viel wäre eine Kapitalanlage in Lindt von vor 3 Jahren heute wert
Vor 3 Jahren wurde das Lindt-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Lindt-Aktie an diesem Tag bei 109 000,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Lindt-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,001 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 100,28 CHF, da sich der Wert eines Lindt-Anteils am 10.04.2026 auf 109 300,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 0,28 Prozent zugenommen.
Lindt markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 25,16 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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