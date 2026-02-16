Luzerner Kantonalbank Aktie

WKN DE: A3EEMF / ISIN: CH1252930610

Profitable Luzerner Kantonalbank-Investition? 16.02.2026 10:03:48

SPI-Papier Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Luzerner Kantonalbank von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Luzerner Kantonalbank-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 16.02.2016 wurden Luzerner Kantonalbank-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Luzerner Kantonalbank-Anteile an diesem Tag bei 70,67 CHF. Bei einem Luzerner Kantonalbank-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,150 Luzerner Kantonalbank-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 395,23 CHF, da sich der Wert einer Luzerner Kantonalbank-Aktie am 13.02.2026 auf 98,60 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 39,52 Prozent angewachsen.

Am Markt war Luzerner Kantonalbank jüngst 4,87 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

