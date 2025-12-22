Luzerner Kantonalbank Aktie
SPI-Papier Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Luzerner Kantonalbank von vor 10 Jahren eingebracht
Luzerner Kantonalbank-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Luzerner Kantonalbank-Papiers betrug an diesem Tag 70,16 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Luzerner Kantonalbank-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,425 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.12.2025 gerechnet (92,60 CHF), wäre die Investition nun 131,99 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 131,99 CHF, was einer positiven Performance von 31,99 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Luzerner Kantonalbank belief sich zuletzt auf 4,57 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
