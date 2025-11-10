Luzerner Kantonalbank Aktie
WKN DE: A3EEMF / ISIN: CH1252930610
10.11.2025 10:03:57
SPI-Papier Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Luzerner Kantonalbank von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Luzerner Kantonalbank-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 81,63 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Luzerner Kantonalbank-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,225 Luzerner Kantonalbank-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 102,78 CHF, da sich der Wert eines Luzerner Kantonalbank-Anteils am 07.11.2025 auf 83,90 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 2,78 Prozent.
Der Luzerner Kantonalbank-Wert an der Börse wurde auf 4,14 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
