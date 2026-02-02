SPI-Papier Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Luzerner Kantonalbank von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Luzerner Kantonalbank eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Luzerner Kantonalbank-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Luzerner Kantonalbank-Anteile betrug an diesem Tag 83,30 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Luzerner Kantonalbank-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 120,042 Luzerner Kantonalbank-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 30.01.2026 auf 98,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 812,18 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 18,12 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Luzerner Kantonalbank belief sich jüngst auf 4,86 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at