SPI-Papier Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Luzerner Kantonalbank von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Luzerner Kantonalbank eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Luzerner Kantonalbank-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Luzerner Kantonalbank-Aktie betrug an diesem Tag 72,50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 13,793 Luzerner Kantonalbank-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 19.06.2026 auf 104,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 434,48 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 43,45 Prozent angewachsen.

Luzerner Kantonalbank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,15 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at