Luzerner Kantonalbank Aktie
WKN DE: A3EEMF / ISIN: CH1252930610
|Langfristige Anlage
|
21.09.2026 10:03:43
SPI-Papier Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Luzerner Kantonalbank von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 21.09.2021 wurden Luzerner Kantonalbank-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Luzerner Kantonalbank-Papier bei 81,53 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 122,649 Luzerner Kantonalbank-Papiere. Die gehaltenen Luzerner Kantonalbank-Aktien wären am 18.09.2026 14 276,34 CHF wert, da der Schlussstand 116,40 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +42,76 Prozent.
Luzerner Kantonalbank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,76 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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