Luzerner Kantonalbank Aktie

Luzerner Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EEMF / ISIN: CH1252930610

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Langfristige Anlage 21.09.2026 10:03:43

SPI-Papier Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Luzerner Kantonalbank von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Luzerner Kantonalbank-Aktie Anlegern gebracht.

Am 21.09.2021 wurden Luzerner Kantonalbank-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Luzerner Kantonalbank-Papier bei 81,53 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 122,649 Luzerner Kantonalbank-Papiere. Die gehaltenen Luzerner Kantonalbank-Aktien wären am 18.09.2026 14 276,34 CHF wert, da der Schlussstand 116,40 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +42,76 Prozent.

Luzerner Kantonalbank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,76 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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