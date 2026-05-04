Luzerner Kantonalbank Aktie
WKN DE: A3EEMF / ISIN: CH1252930610
|Rentable Luzerner Kantonalbank-Anlage?
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04.05.2026 10:03:41
SPI-Papier Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Luzerner Kantonalbank-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das Luzerner Kantonalbank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Luzerner Kantonalbank-Anteile betrug an diesem Tag 83,40 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,199 Luzerner Kantonalbank-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 103,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 123,50 CHF wert. Damit wäre die Investition 23,50 Prozent mehr wert.
Der Marktwert von Luzerner Kantonalbank betrug jüngst 5,11 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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