SPI-Papier Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Luzerner Kantonalbank-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Luzerner Kantonalbank gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Luzerner Kantonalbank-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Luzerner Kantonalbank-Anteile bei 83,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Luzerner Kantonalbank-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,193 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 16.10.2026 auf 124,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 148,22 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 48,22 Prozent gesteigert.

Luzerner Kantonalbank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,14 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at