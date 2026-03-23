Gewinne 4.000€ in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance. -W-

Luzerner Kantonalbank Aktie

Luzerner Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EEMF / ISIN: CH1252930610

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Luzerner Kantonalbank-Investition 23.03.2026 10:04:34

SPI-Papier Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Luzerner Kantonalbank-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Luzerner Kantonalbank-Aktie Anlegern gebracht.

Luzerner Kantonalbank-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 69,40 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Luzerner Kantonalbank-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,441 Anteile im Depot. Die gehaltenen Luzerner Kantonalbank-Papiere wären am 20.03.2026 150,43 CHF wert, da der Schlussstand 104,40 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 50,43 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Luzerner Kantonalbank betrug jüngst 5,16 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Luzerner Kantonalbank AG

mehr Nachrichten