SPI-Papier Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Luzerner Kantonalbank-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Luzerner Kantonalbank-Aktie Anlegern gebracht.

Luzerner Kantonalbank-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 69,40 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Luzerner Kantonalbank-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,441 Anteile im Depot. Die gehaltenen Luzerner Kantonalbank-Papiere wären am 20.03.2026 150,43 CHF wert, da der Schlussstand 104,40 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 50,43 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Luzerner Kantonalbank betrug jüngst 5,16 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at