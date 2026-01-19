SPI-Papier Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Luzerner Kantonalbank von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Luzerner Kantonalbank-Aktien verdienen können.

Am 19.01.2016 wurden Luzerner Kantonalbank-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 70,02 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,428 Luzerner Kantonalbank-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 96,30 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 137,53 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 137,53 CHF, was einer positiven Performance von 37,53 Prozent entspricht.

Insgesamt war Luzerner Kantonalbank zuletzt 4,75 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at