SPI-Papier Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Luzerner Kantonalbank von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Luzerner Kantonalbank-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurde das Luzerner Kantonalbank-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Luzerner Kantonalbank-Papiers betrug an diesem Tag 84,78 CHF. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Luzerner Kantonalbank-Aktie investiert hat, hat nun 11,795 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 29.05.2026 auf 107,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 262,10 CHF wert. Damit wäre die Investition 26,21 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für Luzerner Kantonalbank eine Börsenbewertung in Höhe von 5,30 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at