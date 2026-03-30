SPI-Papier Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Luzerner Kantonalbank-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Luzerner Kantonalbank-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Luzerner Kantonalbank-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 80,35 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 12,445 Luzerner Kantonalbank-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 27.03.2026 1 306,73 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 105,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 30,67 Prozent zugenommen.

Luzerner Kantonalbank war somit zuletzt am Markt 5,20 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at