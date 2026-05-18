SPI-Papier Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Luzerner Kantonalbank-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Luzerner Kantonalbank eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Luzerner Kantonalbank-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Luzerner Kantonalbank-Anteile bei 68,20 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 146,628 Luzerner Kantonalbank-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Luzerner Kantonalbank-Aktie auf 101,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 809,38 CHF wert. Damit wäre die Investition um 48,09 Prozent gestiegen.

Luzerner Kantonalbank wurde am Markt mit 5,00 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at