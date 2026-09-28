Luzerner Kantonalbank Aktie

Luzerner Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EEMF / ISIN: CH1252930610

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Langfristige Investition 28.09.2026 10:03:45

SPI-Papier Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Luzerner Kantonalbank von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Luzerner Kantonalbank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden Luzerner Kantonalbank-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 76,41 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 CHF in die Luzerner Kantonalbank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,309 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 25.09.2026 159,40 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 121,80 CHF belief. Damit wäre die Investition 59,40 Prozent mehr wert.

Luzerner Kantonalbank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,03 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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