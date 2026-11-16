Luzerner Kantonalbank Aktie
WKN DE: A3EEMF / ISIN: CH1252930610
|Lohnende Luzerner Kantonalbank-Anlage?
|
16.11.2026 10:03:29
SPI-Papier Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Luzerner Kantonalbank von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Luzerner Kantonalbank-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 83,50 CHF. Bei einem Luzerner Kantonalbank-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,976 Luzerner Kantonalbank-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 628,73 CHF, da sich der Wert eines Luzerner Kantonalbank-Anteils am 13.11.2026 auf 136,00 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 62,87 Prozent.
Luzerner Kantonalbank war somit zuletzt am Markt 6,74 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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