SPI-Papier Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Luzerner Kantonalbank-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Luzerner Kantonalbank-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Luzerner Kantonalbank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Luzerner Kantonalbank-Anteile bei 76,33 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Luzerner Kantonalbank-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 131,010 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Luzerner Kantonalbank-Aktien wären am 05.06.2026 14 175,27 CHF wert, da der Schlussstand 108,20 CHF betrug. Das entspricht einem Plus von 41,75 Prozent.

Luzerner Kantonalbank war somit zuletzt am Markt 5,36 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at