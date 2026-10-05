SPI-Papier Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Luzerner Kantonalbank-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren Luzerner Kantonalbank-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Luzerner Kantonalbank-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Luzerner Kantonalbank-Anteile letztlich bei 79,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Luzerner Kantonalbank-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 12,531 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 02.10.2026 1 511,28 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 120,60 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 51,13 Prozent zugenommen.

Luzerner Kantonalbank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,98 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at