Luzerner Kantonalbank Aktie

Luzerner Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EEMF / ISIN: CH1252930610

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Investmentbeispiel 17.08.2026 10:04:12

SPI-Papier Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Luzerner Kantonalbank von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Luzerner Kantonalbank eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Luzerner Kantonalbank-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Luzerner Kantonalbank-Anteile bei 75,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Luzerner Kantonalbank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,325 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 146,23 CHF, da sich der Wert einer Luzerner Kantonalbank-Aktie am 14.08.2026 auf 110,40 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 46,23 Prozent.

Luzerner Kantonalbank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,46 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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