MCH Aktie
WKN DE: A0Q16U / ISIN: CH0039542854
|MCH-Investition
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03.06.2026 10:03:41
SPI-Papier MCH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MCH-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das MCH-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 3,80 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das MCH-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 263,158 MCH-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 02.06.2026 1 192,11 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 4,53 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 19,21 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von MCH bezifferte sich zuletzt auf 136,19 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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