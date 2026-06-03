MCH Aktie

MCH für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q16U / ISIN: CH0039542854

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
MCH-Investition 03.06.2026 10:03:41

SPI-Papier MCH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MCH-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in MCH-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde das MCH-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 3,80 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das MCH-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 263,158 MCH-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 02.06.2026 1 192,11 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 4,53 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 19,21 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von MCH bezifferte sich zuletzt auf 136,19 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu MCH

mehr Nachrichten