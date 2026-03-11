SPI-Papier MCH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MCH-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen MCH-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 11.03.2025 wurde das MCH-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das MCH-Papier bei 3,50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 285,714 MCH-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 162,86 CHF, da sich der Wert eines MCH-Papiers am 10.03.2026 auf 4,07 CHF belief. Damit wäre die Investition um 16,29 Prozent gestiegen.

MCH wurde jüngst mit einem Börsenwert von 125,76 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at