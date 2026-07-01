SPI-Papier MCH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MCH-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit MCH-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 3,75 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die MCH-Aktie investiert, befänden sich nun 2 666,667 MCH-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der MCH-Aktie auf 5,98 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 946,67 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 59,47 Prozent.

MCH wurde am Markt mit 186,29 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at