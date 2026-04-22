MCH Aktie
WKN DE: A0Q16U / ISIN: CH0039542854
|Lukrativer MCH-Einstieg?
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22.04.2026 10:03:49
SPI-Papier MCH-Aktie: So viel hätte eine Investition in MCH von vor 5 Jahren gekostet
Die MCH-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die MCH-Anteile bei 12,33 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die MCH-Aktie investiert, befänden sich nun 81,082 MCH-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 4,22 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 342,17 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 65,78 Prozent.
Jüngst verzeichnete MCH eine Marktkapitalisierung von 131,82 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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