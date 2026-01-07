MCH Aktie
SPI-Papier MCH-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MCH-Investment von vor 10 Jahren verloren
Das MCH-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 52,54 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die MCH-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 19,032 MCH-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der MCH-Aktie auf 3,55 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 67,57 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 93,24 Prozent abgenommen.
Alle MCH-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 109,67 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
