MCH Aktie
WKN DE: A0Q16U / ISIN: CH0039542854
|Rentables MCH-Investment?
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18.11.2026 10:03:19
SPI-Papier MCH-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MCH-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem MCH-Papier statt. Zur Schlussglocke war das MCH-Papier an diesem Tag 3,28 CHF wert. Bei einem MCH-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 304,878 MCH-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2026 gerechnet (6,64 CHF), wäre das Investment nun 2 024,39 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 102,44 Prozent.
Der Börsenwert von MCH belief sich zuletzt auf 200,94 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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