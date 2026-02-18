MCH Aktie
WKN DE: A0Q16U / ISIN: CH0039542854
|Profitable MCH-Anlage?
|
18.02.2026 10:04:02
SPI-Papier MCH-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MCH von vor 3 Jahren bedeutet
Vor 3 Jahren wurde das MCH-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des MCH-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 4,85 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das MCH-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 206,186 MCH-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 929,90 CHF, da sich der Wert eines MCH-Papiers am 17.02.2026 auf 4,51 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 7,01 Prozent vermindert.
Alle MCH-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 141,58 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu MCH
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|MCH
|4,87
|-1,22%
