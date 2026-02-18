SPI-Papier MCH-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MCH von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in MCH-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das MCH-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des MCH-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 4,85 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das MCH-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 206,186 MCH-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 929,90 CHF, da sich der Wert eines MCH-Papiers am 17.02.2026 auf 4,51 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 7,01 Prozent vermindert.

Alle MCH-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 141,58 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at