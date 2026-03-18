SPI-Papier MCH-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MCH von vor 3 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in MCH-Aktien verlieren können.

MCH-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 4,35 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die MCH-Aktie investiert, befänden sich nun 2 298,851 MCH-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 195,40 CHF, da sich der Wert einer MCH-Aktie am 17.03.2026 auf 4,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 8,05 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte MCH einen Börsenwert von 123,72 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at