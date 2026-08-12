SPI-Papier MCH-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MCH von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem MCH-Papier statt. Diesen Tag beendete die MCH-Aktie bei 13,56 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 737,377 MCH-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 6,04 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 4 453,76 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 55,46 Prozent.

Jüngst verzeichnete MCH eine Marktkapitalisierung von 187,68 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at