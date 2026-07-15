SPI-Papier MCH-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MCH von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die MCH-Aktie gebracht.

MCH-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren MCH-Anteile an diesem Tag 14,59 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das MCH-Papier investiert hätte, hätte er nun 68,524 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 419,37 CHF, da sich der Wert eines MCH-Anteils am 14.07.2026 auf 6,12 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 58,06 Prozent verringert.

Der MCH-Wert an der Börse wurde auf 189,96 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at