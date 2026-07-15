MCH Aktie
WKN DE: A0Q16U / ISIN: CH0039542854
|Frühe Anlage
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15.07.2026 10:03:41
SPI-Papier MCH-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MCH von vor 5 Jahren eingebracht
MCH-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren MCH-Anteile an diesem Tag 14,59 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das MCH-Papier investiert hätte, hätte er nun 68,524 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 419,37 CHF, da sich der Wert eines MCH-Anteils am 14.07.2026 auf 6,12 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 58,06 Prozent verringert.
Der MCH-Wert an der Börse wurde auf 189,96 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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